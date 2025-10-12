Девіс розповів про відновлення від травми

Захисник Баварії Мюнхен Альфонсо Девіс продовжує відновлення після травми, яку отримав раніше цього року та невдовзі повернеться до тренувань.

Його слова цитує Фабріціо Романо.

Канадський захисник уже пройшов найскладнішу частину реабілітації та налаштований повернутися на поле найближчим часом.

"Майбутнє виглядає добре, і я цьому радий. Найскладніша частина реабілітації вже позаду. Тепер з нетерпінням чекаю повернення до команди та гри у свій улюблений вид спорту. Не можу дочекатися зустрічі з партнерами", – сказав Девіс.

Контракт 24-річного канадця з мюнхенцями чинний до 30 червня 2030 року. Очікується, що Девіс може знову з’явитися на полі вже найближчими тижнями, якщо відновлення триватиме за планом.

Раніше повідомлялося, що Мануель Ноєр може продовжити контракт з Баварією