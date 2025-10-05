Дещо засмучені, – Калюжний прокоментував нічию Металіста 1925 та Динамо

Лідер Металіста 1925 Іван Калюжний поділився емоціями після нічиєї з київським Динамо в матчі УПЛ.

Слова футболіста передає Football Hub.

У першому таймі ми надто поважно ставились до суперника. Десь поспішали, коли могли виходити в атаку та втрачали м'яч.



Перед другим таймом ми поговорили з хлопцями і це мало свої плоди. Ми почали грати більше з м'ячем, атаки стали змістовними. Коштом цього тайм вийшов набагато кращим, ніж перший", – розповів Калюжний.