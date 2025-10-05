Українська правда
Дещо засмучені, – Калюжний прокоментував нічию Металіста 1925 та Динамо

Володимир Максименко — 5 жовтня 2025, 19:36
Іван Калюжний
Металіст 1925

Лідер Металіста 1925 Іван Калюжний поділився емоціями після нічиєї з київським Динамо в матчі УПЛ.

Слова футболіста передає Football Hub.

"Дещо засмучені, але по грі, напевно, це закономірна нічия. Динамо створило достатньо моментів, особливо у першому таймі. Ми теж могли одразу забити після кутового, але нічого страшного.

У першому таймі ми надто поважно ставились до суперника. Десь поспішали, коли могли виходити в атаку та втрачали м'яч.

Перед другим таймом ми поговорили з хлопцями і це мало свої плоди. Ми почали грати більше з м'ячем, атаки стали змістовними. Коштом цього тайм вийшов набагато кращим, ніж перший", – розповів Калюжний.

Металіст 1925 набрав 15 очок та залишається на п'ятій позиції, поступаючись Поліссю також за різницею забитих та пропущених.

Раніше підсумки гри підбив головний тренер харків'ян Младен Бартулович.

Динамо Київ Металіст 1925 Чемпіонат України, УПЛ Іван Калюжний

