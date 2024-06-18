Третій в історії: завдяки перемозі над Австрією Дешам встановив унікальне досягнення
Завдяки перемозі над збірною Австрії головний тренер Франції Дідьє Дешам увійшов до трійки тренерів, які здобули 100 перемог на чолі національної команди.
Про це повідомив журналіст Алексіс Мартін-Табайо Бласкес у своєму X (Twitter).
Окрім Дешама, позначки у 100 звитяг досягли головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов (124 перемоги у 198 матчах) та екснаставник збірної Уругваю Оскар Табарес (106 перемог у 224 поєдинках).
Нагадаємо, Франція перемогла Австрію завдяки автоголу Максиміліана Вьобера після прострілу від Кіліана Мбаппе. В наступному турі команда Дешама зіграє проти Нідерландів. Матч відбудеться 21 червня о 22:00 за київським часом.