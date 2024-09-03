Дешам — про критику Мбаппе: Він не робот

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам відповів на критику щодо нападника мадридського Реала та "ле блю" Кіліана Мбаппе.

Його слова передає Goal.

"Збірна Франції грає краще, коли Мбаппе у складі. Можу сказати з власного досвіду, щоб перебування у збірній — це перерва, яка йде на користь багатьом футболістам. Я поговорив із ним — він почувається добре.

Так, він зараз не в найкращій формі, але він не робот і не супермен. Очікування до нього високі. Але втома може мати значення", — сказав наставник.