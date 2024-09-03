Дешам — про критику Мбаппе: Він не робот
Кіліан Мбаппе
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Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам відповів на критику щодо нападника мадридського Реала та "ле блю" Кіліана Мбаппе.
Його слова передає Goal.
"Збірна Франції грає краще, коли Мбаппе у складі. Можу сказати з власного досвіду, щоб перебування у збірній — це перерва, яка йде на користь багатьом футболістам. Я поговорив із ним — він почувається добре.
Так, він зараз не в найкращій формі, але він не робот і не супермен. Очікування до нього високі. Але втома може мати значення", — сказав наставник.
Нагадаємо, напередодні Мбаппе оформив дубль у матчі 4 туру іспанської Ла Ліги проти Бетіса.
Збірна Франції під керівництвом Дешама зіграє три поєдинки в Лізі націй — проти Італії, Бельгії та Ізраїлю.