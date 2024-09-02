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Дебютний гол у Ла Лізі: Мбаппе відзначився за Реал у матчі проти кривдника Кривбаса

Руслан Травкін — 2 вересня, 00:21
Дебютний гол у Ла Лізі: Мбаппе відзначився за Реал у матчі проти кривдника Кривбаса
Кіліан Мбаппе
Getty images

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе забив гол у матчі проти Бетіса. Для француза це перший гол за "бланкос" у матчах Ла ліги.

Мбаппе отримав чудовий пас від Федеріко Вальверде, пришвидшився і виграв вихід віч-на-віч з голкіпером.

Через декілька хвилин Реал отримав право на пенальті. Бити взявся саме Кіліан і зумів оформити дубль.

Нагадаємо, що у попередніх трьох матчах чемпіонату Іспанії зірковий новачок "вершкових" результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що після минулого поєдинку Ла Ліги за форварда заступився Карло Анчелотті. Італійський фахівець заявив, що Мбаппе обов'язково буде забивати.

Зазначимо, що у четвер Бетіс впевнено обіграв Кривбас у матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій-2024/25.

ВІДЕО Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Реал Бетіс Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе

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