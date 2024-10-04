Дешам пояснив відсутність Мбаппе у заявці збірної Франції
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам не викликав нападника Реала Кіліана Мбаппе на матчі Ліги націй-2024/25 у жовтні через його ушкодження.
Цитує Дешама Goal.
"Я говорив з Кіліаном, його стан все ще не визначений після того, як він вийшов на заміну в середу. Він має матч у суботу, і залишаються питання.
У нього проблема, вона не надто серйозна, але йому потрібне лікування, щоб як слід відновитися. Я тут не для того, щоб ризикувати. Ось чому Кіліана немає в заявці. Я не сумніваюся у віддачі Кіліана, але він був не в найкращій формі під час останнього збору", – сказав Дешам.
Нагадаємо, тиждень тому, в матчі з Алавесом, Кіліан Мбаппе пошкодив біцепс стегна лівої ноги, але вже вчора, 2 жовтня, він повернувся на поле, вийшовши на заміну проти Лілля. Втім, поява француза не допомогла Реалу уникнути мінімальної поразки з рахунком 1:0.
Збірна Франції зіграє з Ізраїлем 10 жовтня, а з Бельгією – чотирма днями пізніше. Обидва матчі будуть виїзними.