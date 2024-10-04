Дешам пояснив відсутність Мбаппе у заявці збірної Франції

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам не викликав нападника Реала Кіліана Мбаппе на матчі Ліги націй-2024/25 у жовтні через його ушкодження.

Цитує Дешама Goal.

"Я говорив з Кіліаном, його стан все ще не визначений після того, як він вийшов на заміну в середу. Він має матч у суботу, і залишаються питання.

У нього проблема, вона не надто серйозна, але йому потрібне лікування, щоб як слід відновитися. Я тут не для того, щоб ризикувати. Ось чому Кіліана немає в заявці. Я не сумніваюся у віддачі Кіліана, але він був не в найкращій формі під час останнього збору", – сказав Дешам.