Були десь на шашликах, – Ротань висловився про фізичні кондиції деяких футболістів Полісся

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань прокоментував фізичні кондиції футболістів після відпустки.

Слова фахівця наводить УПЛ ТБ.

"Що стосується ігрової форми, то ми задоволені тим, у якому стані вони прийшли. Не всі – є дійсно 3-4 гравці, які трошки, мабуть, скажемо так, були на шашликах десь – але ми це виправимо. В них буде ще 4 дні від першого збору. Ми дамо їм цю змогу, щоб не було штрафів.



А якщо брати в основному – то я бачу, що ту програму, яку ми скидали, коли була пауза, хлопці все виконали та вони, в принципі, прийшли більш-менш підготовлені", – розповів Ротань.