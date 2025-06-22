Ротань – про Усика: Думаю, він має всі шанси вийти на поле

Новий головний тренер Полісся Руслан Ротань заявив, що Олександр Усик має всі шанси вийти на футбольне поле у футболці житомирського клубу.

Про це він сказав під час пресконференції.

" Думаю, він має всі шанси вийти на поле, як мінімум. Насамперед ми будемо підтримувати Усика під час його поєдинку, як і завжди – всією Україною. Я вже казав, що Олександр дає команді в першу чергу той дух чемпіона, який він має.

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Мабуть, ніхто у нашій команді не має такого духу, який має Усик. Тому це для нас натхнення, це наш приклад. Ми з задоволенням, повірте, знайдемо час і для тренування, і для гри для нього ", – сказав Ротань.

Нагадаємо, що Руслан Ротань підписав трирічний контракт із Поліссям. До цього він очолював Олександрію, з якою здобув перше срібло в історії клубу.

Що стосується Усика, то менш ніж за місяць, а саме 19 липня у Лондоні на стадіоні "Вемблі" Олександр проведе реванш з Даніелем Дюбуа. Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Усик здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.