Ротань – про Усика: Думаю, він має всі шанси вийти на поле
Руслан Ротань
ФК Полісся
Новий головний тренер Полісся Руслан Ротань заявив, що Олександр Усик має всі шанси вийти на футбольне поле у футболці житомирського клубу.
Про це він сказав під час пресконференції.
"Думаю, він має всі шанси вийти на поле, як мінімум. Насамперед ми будемо підтримувати Усика під час його поєдинку, як і завжди – всією Україною. Я вже казав, що Олександр дає команді в першу чергу той дух чемпіона, який він має.
Мабуть, ніхто у нашій команді не має такого духу, який має Усик. Тому це для нас натхнення, це наш приклад. Ми з задоволенням, повірте, знайдемо час і для тренування, і для гри для нього", – сказав Ротань.
Нагадаємо, що Руслан Ротань підписав трирічний контракт із Поліссям. До цього він очолював Олександрію, з якою здобув перше срібло в історії клубу.
Що стосується Усика, то менш ніж за місяць, а саме 19 липня у Лондоні на стадіоні "Вемблі" Олександр проведе реванш з Даніелем Дюбуа. Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Усик здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.