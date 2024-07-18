Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Денисов: Позиція клубів — УАФ має відповісти на ситуацію навколо Дніпра-1

Игорь Чернявский — 18 липня, 17:25
Денисов: Позиція клубів — УАФ має відповісти на ситуацію навколо Дніпра-1

Директор з маркетингу, медіа та спонсорства Полісся Олександр Денисов підтримує позицію більшості клубів щодо Дніпра-1.

Про це він розповів у коментарі Tribuna.com.

"Наша позиція відповідає позиції більшості. Атестат у клубу є, самого клубу немає – він не зʼявляється на зібраннях, не відповідає на офіційні запити. Ми разом з клубами сформували позицію, що на ситуацію має відповісти УАФ.

Саме комітет УАФ видавав Дніпру-1 атестаційні документи, відповідно, має доповісти УПЛ, що відбувається з командою, яка отримала атестат. Ані у клубів, ані в УПЛ немає повноважень виключати Дніпро-1 чи включати когось. Щоб опинитися в УПЛ, треба пройти атестацію.

Тому це питання має вирішитися на рівні УАФ. Другим кроком УАФ має вирішити, хто замінить Дніпро-1 в УПЛ і яким чином це відбудеться", — сказав Денисов.

Нагадаємо, 16 липня, після вищезгаданої зустрічі клубів, Українська Прем’єр-ліга звернулася до УАФ щодо виключення Дніпра-1. Сьогодні, 18 липня, УАФ надіслала президенту УПЛ Євгену Дикому, в якому йдеться про те, підстави для відкликання атестату Дніпра-1 відсутні.

Денисов Полісся СК Дніпро-1 Українська асоціація футболу (УАФ) Чемпіонат України, УПЛ

Денисов

Засуджуємо поширення неправдивої інформації: Полісся спростувало вкид Бурбаса
Денисов: Полісся зможе прийняти 1500 вболівальників на стадіоні
Денисов потрапив у важку ДТП
"Відео з Януковичем": Зозуля підколов Денисова за курйозне інтерв'ю в Донецьку
Денисов: Трансляції УПЛ поки що безплатні

Останні новини