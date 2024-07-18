Денисов: Позиція клубів — УАФ має відповісти на ситуацію навколо Дніпра-1
Директор з маркетингу, медіа та спонсорства Полісся Олександр Денисов підтримує позицію більшості клубів щодо Дніпра-1.
Про це він розповів у коментарі Tribuna.com.
"Наша позиція відповідає позиції більшості. Атестат у клубу є, самого клубу немає – він не зʼявляється на зібраннях, не відповідає на офіційні запити. Ми разом з клубами сформували позицію, що на ситуацію має відповісти УАФ.
Саме комітет УАФ видавав Дніпру-1 атестаційні документи, відповідно, має доповісти УПЛ, що відбувається з командою, яка отримала атестат. Ані у клубів, ані в УПЛ немає повноважень виключати Дніпро-1 чи включати когось. Щоб опинитися в УПЛ, треба пройти атестацію.
Тому це питання має вирішитися на рівні УАФ. Другим кроком УАФ має вирішити, хто замінить Дніпро-1 в УПЛ і яким чином це відбудеться", — сказав Денисов.
Нагадаємо, 16 липня, після вищезгаданої зустрічі клубів, Українська Прем’єр-ліга звернулася до УАФ щодо виключення Дніпра-1. Сьогодні, 18 липня, УАФ надіслала президенту УПЛ Євгену Дикому, в якому йдеться про те, підстави для відкликання атестату Дніпра-1 відсутні.