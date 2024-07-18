Денисов: Позиція клубів — УАФ має відповісти на ситуацію навколо Дніпра-1

Директор з маркетингу, медіа та спонсорства Полісся Олександр Денисов підтримує позицію більшості клубів щодо Дніпра-1.

Про це він розповів у коментарі Tribuna.com.

"Наша позиція відповідає позиції більшості. Атестат у клубу є, самого клубу немає – він не зʼявляється на зібраннях, не відповідає на офіційні запити. Ми разом з клубами сформували позицію, що на ситуацію має відповісти УАФ.

Саме комітет УАФ видавав Дніпру-1 атестаційні документи, відповідно, має доповісти УПЛ, що відбувається з командою, яка отримала атестат. Ані у клубів, ані в УПЛ немає повноважень виключати Дніпро-1 чи включати когось. Щоб опинитися в УПЛ, треба пройти атестацію.