Ексгравець Шахтаря та Зорі приєднався до Металіста 1925

Атакувальний півзахисник В’ячеслав Чурко продовжить кар’єру в Першій лізі у складі Металіста 1925.

Про це харківський клуб оголосив на своєму офіційному сайті.

Попереднім клубом Чурка була Зоря. У 43 матчах за луганців В’ячеслав забив 2 голи та віддав 6 результативних передач.

Більшу частину своєї кар’єри 31-річний хавбек провів у Маріуполі. На його рахунку 18 м’ячів та 13 асистів у 115 поєдинках за "азовців".

Чурко робив перші кроки у професійному футболі в Шахтарі, але так і не зміг закріпитися в першій команді "гірників". Також виступав за Колос, Металіст, Говерлу, Академію Пушкаша, Мезйокйовешд і Фрозіноне.