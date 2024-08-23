Солідний трансфер: Металіст збирається підписати фіналіста Ліги Європи

Ексголкіпер київського Динамо, Дніпра та Полісся Денис Бойко може стати гравцем Металіста.

Про це повідомляє сайт Динамоманія.

36-річний футболіст покинув житомирський клуб влітку. За "вовків" він грав з 2023 року.

Бойко — вихованець Динамо. Також виступав за Оболонь, Кривбас та Дніпро, у складі якого виходив до фіналу Ліги Європи сезону-2014/2015. Має досвід гри іспанську Малагу та турецький Бешикташ. На рахунку Бойка 7 матчів за збірну України.

Металіст невдало почав сезон. Харківський клуб за 2 матчі Першої ліги набрав 1 очко, а також вилетів із Кубка України.