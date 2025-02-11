Берінчик назвав бажаного суперника в разі перемоги над Девісом

Чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Денис Берінчик розповів про суперника, із яким би хотів зустрітись в разі перемоги над Кейшоном Девісом.

Спортсмен прокоментував свій вибір у подкасті FightHype.

"Я придивляюсь до Джервонти Девіса. Ломаченко? Навряд чи два українці в рингу зможуть зібрати достатньо грошей, щоб допомогти армії. Окрім того, це може бути нецікаво для глядачів.



Я і без Ломаченка непогано допомагаю ЗСУ", – резюмував Берінчик.