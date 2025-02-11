Берінчик назвав бажаного суперника в разі перемоги над Девісом
Денис Берінчик
Чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Денис Берінчик розповів про суперника, із яким би хотів зустрітись в разі перемоги над Кейшоном Девісом.
Спортсмен прокоментував свій вибір у подкасті FightHype.
"Я придивляюсь до Джервонти Девіса. Ломаченко? Навряд чи два українці в рингу зможуть зібрати достатньо грошей, щоб допомогти армії. Окрім того, це може бути нецікаво для глядачів.
Я і без Ломаченка непогано допомагаю ЗСУ", – резюмував Берінчик.
Нагадаємо, що поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).
Раніше український боксер назвав сильні сторони свого майбутнього суперника Кейшона Девіса.