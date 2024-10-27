Будківський став найкращим бомбардиром Зорі в УПЛ

Український нападник Зорі Пилип Будківський став найкращим бомбардиром луганського клубу в Українській Прем'єр-лізі.

Про це пресслужба клубу повідомила в Instagram.

Забитий 27 жовтня м'яч у ворота Лівого Берега в межах 11 туру УПЛ став для Будківського 27-м, що зробило його найрезультативнішим футболістом у складі Зорі.

Для 32-річного форварда це вже третій період кар'єри у Зорі. Раніше він захищав кольори луганців у 2014-2016 роках та у 2019 році.

Нагадаємо, луганська Зоря здобула скандальну перемогу над Лівим берегом у матчі 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Будківський відкрив рахунок з пенальті у першому таймі, а Олександр Яцик подвоів перевагу луганців, встановивши остаточний рахунок 2:0.