Поваги в нього майже не було: Бывший игрок Карпат — про Маркевича

Колишній півзахисник львівських Карпат Єгор Демченко розкритикував головного тренера "зелено-білих" Мирона Маркевича та його сина Остапа за відношення до гравців.

Цитує футболіста "Камон, Плей!".

"Ну якщо чесно, то очікування в мене були інші, відношення до футболістів було не на найвищому рівні, і від Остапа Мироновича також.

Мені навіть не дозволяли тренуватись в загальній групі, я працював окремо від команди. І не розумію чим я заслужив таке відношення до себе!

В Остапа Маркевича було дуже багато повноважень, поваги до гравців в нього майже не було, це дуже високомірна людина, яка чує тільки себе і все", — сказав Демченко.