Маркевич — про менеджмент Карпат: Тяжко працювати з дилетантами

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич назвав дилетантами деяких співробітників з менеджменту Карпат.

Про ситуацію в клубі наставник львів’ян розповів у інтерв’ю Ігорю Бурбасу.

"Домовилися, що працюємо далі. Матківський (президент Карпат – прим.) каже, що не знає, звідки то все почало рости, хто це нагнітав. Сказав, що в мене два роки контракту і що навіть не розглядали іншого тренера.

Плюс Русол приїхав — ми переговорили. Він поки що приїхав ознайомитися, тому що він ще рахується в Дніпрі-1, йому треба ще звільнитися звідти. Але так, ми проговорили, що якщо він приїжджає та приступає до ролі генерального директора, то ми будемо співпрацювати з ним.

В принципі, я з ним у Дніпрі працював — в нас не було проблем. Він футбольна людина, мені легше буде, тому що... Не хочу нікого ображати, але з дилетантами тяжко. Я маю на увазі не лише шеф-скаута, а багатьох. Не хочу на персоналії переходити", — сказав Маркевич.