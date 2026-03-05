Українська правда
ПСЖ отримав солідне підсилення перед дербі з Монако – ЗМІ

Софія Кулай — 5 березня 2026, 11:03
Усман Дембеле
Getty Images

Нападник ПСЖ Усман Дембеле може повернутись на футбольне поле вже у наступному матчі парижан проти Монако, який відбудеться у п'ятницю, 6 березня (о 21:45 за київським часом).

Про це інформує L'Équipe.

За інформацією видання, французький форвард провів повноцінне тренування з командою у середу, 4 березня. Перед цим Дембеле провів нові фізичні тести та попрацював індивідуально, коли решта гравців ПСЖ насолоджувались вихідним днем.

Нагадаємо, що Усман пропустив три матчі парижан через травму литкового м'яза.

У паризькому клубі хочуть перевірити ігрову форму володаря Золотого м'яча-2025 у матчі проти Монако, адже попереду у команди перша гра 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти лондонського Челсі, яка запланована на 11 березня (о 22:00 за Києвом). 

У поточному сезоні-2025/26 28-річний француз взяв участь у 25 поєдинках ПСЖ в усіх турнірах, у яких забив 11 голів та віддав 7 асистів.

Відзначимо, що команда Луїса Енріке після 24-х турів одноосібно очолює турнірну таблицю Ліги 1, маючи у своєму активі 57 балів. Відрив від другого Ланса складає 4 очки.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Монако ПСЖ Усман Дембеле

ПСЖ

