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Енріке повернув Дембеле у заявку команди на матч Ліги 1

Олександр Булава — 6 жовтня, 13:10
Енріке повернув Дембеле у заявку команди на матч Ліги 1
Усман Дембеле та Луїс Енріке
The Athletic

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле потрапив у список гравців на матч 7 туру чемпіонату Франції проти Ніцци.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

Вінгер був виключений із заявки команди на матч Ліги чемпіонів проти Арсенала через дисциплінарні причини. Відомо, що головний тренер Луїс Енріке та Дембеле посварилися після матчу проти Ренна, в якому впевнено перемогли з рахунком 3:1.

Напередодні футболіст вибачився у наставника, як того хотів і просив іспанський тренер.

У поточному сезоні Дембеле зіграв 7 матчів, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі.

Гра з Ніццою відбудеться у неділю, 6 жовтня. Початок – о 21:45 за київським часом.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Ніцца ПСЖ Усман Дембеле Луїс Енріке

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