Енріке повернув Дембеле у заявку команди на матч Ліги 1

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле потрапив у список гравців на матч 7 туру чемпіонату Франції проти Ніцци.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

Вінгер був виключений із заявки команди на матч Ліги чемпіонів проти Арсенала через дисциплінарні причини. Відомо, що головний тренер Луїс Енріке та Дембеле посварилися після матчу проти Ренна, в якому впевнено перемогли з рахунком 3:1.

Напередодні футболіст вибачився у наставника, як того хотів і просив іспанський тренер.

📋 Le groupe Rouge & Bleu pour le déplacement à Nice !#OGCNPSG pic.twitter.com/CpQNU4gOWL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 6, 2024

У поточному сезоні Дембеле зіграв 7 матчів, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі.

Гра з Ніццою відбудеться у неділю, 6 жовтня. Початок – о 21:45 за київським часом.