Енріке відсторонив одного з лідерів ПСЖ через дисциплінарні причини

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле був виключений із заявки команди на матч Ліги чемпіонів проти Арсенала через дисциплінарні причини.

Про це повідомив Фабріціо Романо з посиланням на журналіста RMC Sport Фабріса Хоукінса.

Відомо, що Енріке та Дембеле посварилися після матчу проти Ренна, в якому впевнено перемогли з рахунком 3:1. На цей поєдинок вінгер вийшов у стартовому складі. Наприкінці матчу тренер поміняв його на 16-річного Ібраїма Мбає.

🚨 Ousmane Dembélé has been dropped by Luis Enrique for the game against Arsenal!



The decision made by PSG manager is due to disciplinary reasons.



Ousmane and Luis Enrique had an argument after Rennes game and Spanish coach decided to drop Ousmane — as @FabriceHawkins called. pic.twitter.com/AwdWOpeN7O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2024

Цього сезону Дембеле провів за ПСЖ 7 матчів, у яких відзначився чотирма голами та трьома асистами. ПСЖ зіграє проти Арсенала у другому турі Ліги чемпіонів уже завтра, 1 жовтня.