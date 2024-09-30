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Енріке відсторонив одного з лідерів ПСЖ через дисциплінарні причини

Ігор Чернявський — 30 вересня, 13:35
Енріке відсторонив одного з лідерів ПСЖ через дисциплінарні причини
ФК ПСЖ

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле був виключений із заявки команди на матч Ліги чемпіонів проти Арсенала через дисциплінарні причини.

Про це повідомив Фабріціо Романо з посиланням на журналіста RMC Sport Фабріса Хоукінса.

Відомо, що Енріке та Дембеле посварилися після матчу проти Ренна, в якому впевнено перемогли з рахунком 3:1. На цей поєдинок вінгер вийшов у стартовому складі. Наприкінці матчу тренер поміняв його на 16-річного Ібраїма Мбає.

Цього сезону Дембеле провів за ПСЖ 7 матчів, у яких відзначився чотирма голами та трьома асистами. ПСЖ зіграє проти Арсенала у другому турі Ліги чемпіонів уже завтра, 1 жовтня.

ПСЖ Усман Дембеле Луїс Енріке

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