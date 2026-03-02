Забарний оцінив "суху" перемогу ПСЖ, після якої його розхвалив тренер парижан

Ілля Забарний висловився про перемогу ПСЖ над Гавром (1:0) у матчі 24 турі Ліги 1.

Його слова передає DAZN.

Український захисник, який провів на полі всю гру, залишився задоволений результатом. Він також розповів, як реагує на критику, яку отримував останнім часом.

"Це був складний матч. Вони грали добре. Ми цього очікували. Тут ніколи не буває легко грати, але ми здобули три дуже важливі для нас очки. Критика завжди є частиною футболу. Я завжди залишався зосередженим, показуючи, на що здатний. Хороший матч, потрібно продовжувати в тому ж дусі", – сказав Забарний.

Зазначимо, що це був 27-й матч для Іллі у складі ПСЖ. Він на клубному рівні забив один гол у нинішній кампанії.

Нагадаємо, що раніше Луїс Енріке прокоментував перемогу парижан над Гавром. Іспанський тренер заявив, що Забарний був найкращим гравцем поєдинку.

Наразі ПСЖ очолює турнірну таблицю Ліги 1. Наступну гру столичний клуб проведе проти Монако 6 березня.