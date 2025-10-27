Українська правда
Володимир Варуха — 27 жовтня 2025, 13:16
Легенда Ювентусу назвав причину невдачі команди
Колишній футболіст Ювентусу та збірної Італії Алессандро Дель Пʼєро назвав причини невдач туринського клубу.

Слова футболіста цитує Tuttomercato.

"У нього поки що немає основного складу, але це не тому, що Тудор не хоче його знайти, а тому, що, окрім кількох футболістів, гравці не можуть стабільно проявляти себе. Якщо подивитися на найкращі команди Італії та Європи, то вони більш-менш усі мають постійний склад, який виходить на великі матчі", – сказав Дель Пʼєро.

У попередньому матчі Ювентус поступився Лаціо з рахунком 0:1, а востаннє підопічні Тудора перемагали ще 13 вересня.

Зараз клуб посідає 8 місце у Серії А, маючи в своєму активі 12 балів.

Ігор Тудор

