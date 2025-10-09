Один з ключових півзахисників Барселони погодився продовжити контракт з клубом

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг дав свою згоду на підписання нового довгострокового контракту з каталонським клубом.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, угода буде розрахована до червня 2029 року.

Між клубом та 28-річним нідерландцем досягнуто усної домовленості щодо всіх деталей контракту, про що стало відомо напередодні.

Наразі сторони узгоджують деякі деталі договору, а потім оголосять про продовження співпраці.

Нагадаємо, футболіст приєднався до "блаугранас" у 2019 році з Аякса за 75 мільйонів євро. Чинний контракт Френкі з колективом розраховано до літа 2026 року.