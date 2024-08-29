Де Россі зчепився з гравцем Роми на тренуванні

Між головним тренером Роми та півзахисником Браяном Крістанте стався конфлікт на тренуванні.

Про це повідомив журналіст Ауреліо Капальді.

За його інформацією, Де Россі та Крістанте обмінялися грубими словами та зчепилися. Гравцям довелося розіймати наставника та партнера.

Цікаво, що Крістанте починав грати за Рому тоді, коли Де Россі завершував свою кар’єру. Вони відіграли разом 16 матчів.

Troppa tensione in casa Roma. Lite tra De Rossi e Cristante, separati dopo un reciproco scambio di parole pesanti. Citato anche Paredes, considerato molto vicino al tecnico giallorosso. I particolari nei tg di @RaiSport e @RaiNews — Aurelio Capaldi (@AurelioCapaldi) August 28, 2024

Нагадаємо, Рома невдало стартувала в Серії А. У перших двох турах "вовки" розписали нульову нічию з Кальярі та зазнали поразки від Емполі (1:2).

У неділю, 1 вересня, на команду Де Россі чекає протистояння з Ювентусом, який на старті сезону здобув дві розгромні перемоги в двох матчах.