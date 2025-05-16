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Зоря – Полісся: де дивитися матч 29 туру УПЛ

Станіслав Лисак — 16 травня 2025, 09:55
Зоря – Полісся: де дивитися матч 29 туру УПЛ
ФК Полісся

Полісся зустрінеться із луганською Зорею в матчі 29 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться в суботу, 17 травня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ3 – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Полісся продовжує боротьбу за четверте, єврокубкове місце, посідаючи 5 сходинку в турнірній таблиці. Відставання від Карпат наразі складає 2 очки.

Зоря вже немає турнірної мотивації цього сезону. Луганці розташувалися на 8 позиції в чемпіонаті України, набравши 37 очок у 28 поєдинках.

Зоря Полісся Чемпіонат України, УПЛ

Зоря

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