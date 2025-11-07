Верес – Рух: де дивитися матч 12-го туру УПЛ

У суботу, 8 листопада 2025 року, відбудеться матч 12-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому рівненський Верес прийматиме луганську Зорю. Матч пройде на стадіоні "Авангард" в Рівному та розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Дивитися матч Верес – Рух можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо.

Для глядачів за кордоном поєдинок транслюватимуть міжнародні OTT-платформи:

OneFootball – у всьому світі,

PANDA Interactive – у США, Великій Британії та Канаді,

GoNet – у Чехії та країнах ЄС,

Setanta Sports – у Грузії,

LaLiga+ – в Іспанії.

Крім того, матч буде доступний через супутникове телебачення VIASTA та деяких операторів аналогового мовлення.

Нагадаємо, після 11 турів Верес йде 11-м, маючи в активі 13 очок. У Руха 7 балів та передостаннє 15-те місце. У попередньому турі Верес обіграв Епіцентр, а Рух програв Зорі.