Зоря – Карпати: де дивитися матч 15 туру УПЛ

Луганська Зоря зіграє проти львівських Карпат в останньому матчі 15 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у понеділок, 2 грудня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Карпати наразі розташувалися на 6 сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 21 заліковий пункт. Зоря ж посідає 10 позицію, заробивши 16 очок після 14 зіграних поєдинків.

Напередодні Інгулець з Петрового сенсаційно на виїзді розгромив полтавську Ворсклу. Це стало першою перемогою підопічних Василя Кобіна в цьому сезоні УПЛ.