Полісся – Шахтар: де дивитися центральний матч 17 туру УПЛ

Донецький Шахтар зустрінеться з житомирським Поліссям у матчі 17 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 15ё грудня, на "Центральному стадіоні" в Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Напередодні матчу Шахтар розташувався на 3 сходинці турнірної таблиці, маючи 33 очки після 15 зіграних матчів. Полісся знаходяться на 5 місці в чемпіонаті України, заробивши 24 очки за 16 турів.

У першому колі Української Прем'єр-ліги "вовки" несподівано перемогли Шахтар.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, явним фаворитом протистояння є Шахтар з коефіцієнтом 1,54. На нічию дають 4,20, а успіх мерсисайдців оцінюється у 6,60.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.