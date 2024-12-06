Полісся – Рух: де дивитися останній матч 16 туру УПЛ
Житомирське Полісся прийматиме львівський Рух в останньому матчі 16 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться у понеділок, 9 грудня, на Центральному стадіоні в Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.
Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).
Напередодні гри житомирці посідають 5 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 24 очка. У Руха 20 балів та 7 місце.
Зауважимо, що команди зустрічалися напередодні в перенесеному матчі 1 туру УПЛ. Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
На думку ліцензійного букмекера Favbet, невеликим фаворитом протистояння є Полісся з коефіцієнтом 1,97. На нічию дають 3,25, а успіх львів'ян оцінюється у 4,15.
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