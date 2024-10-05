Олександрія – Рух: де дивитися матч 9-го туру УПЛ
УПЛ
Олександрія прийматиме львівський Рух у матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться у суботу, 5 жовтня, на "КСК Ніка" в Олександрії. Стартовий свисток пролунає о 15:30.
Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).
Олександрія за попередні 7 матчів набрала 19 очок і посідає друге місце у чемпіонаті. Рух здобув 12 очок у 7 поєдинках і розташувався на шостому рядку турнірної таблиці.