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Олександрія – Рух: де дивитися матч 9-го туру УПЛ

Денис Шаховець — 5 жовтня, 14:00
Олександрія – Рух: де дивитися матч 9-го туру УПЛ
УПЛ

Олександрія прийматиме львівський Рух у матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 5 жовтня, на "КСК Ніка" в Олександрії. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

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Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Олександрія за попередні 7 матчів набрала 19 очок і посідає друге місце у чемпіонаті. Рух здобув 12 очок у 7 поєдинках і розташувався на шостому рядку турнірної таблиці.

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