Динамо Київ – Шахтар: де дивитися матч УПЛ

Київське Динамо зустрінеться з донецьким Шахтарем у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в неділю, 27 жовтня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Після дев'яти зіграних матчів Динамо очолює турнірну таблицю, випереджаючи "гірників" на шість очок.

Зазначимо, що напередодні команди провели матчі у єврокубках. У вівторок, 22 жовтня, Шахтар зазнав мінімальної поразки від Арсенала, а у четвер підопічні Олександр Шовковського поступилися Ромі.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане донецька команда з коефіцієнтом 2,58. На нічию дають 3,45, а успіх Динамо оцінюється у 2,66.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Рекламна інформація