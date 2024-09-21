Динамо Київ – Рух Львів: де дивитися матч УПЛ

Київське Динамо прийматиме львівський Рух у матчі сьомого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться у суботу, 21 серпня, о 18:00 на стадіоні "Динамо ім. В. Лобановського".

Переглянути гру можна на телеканалі 2+2 та каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv тощо).

Нагадаємо, на тижні відбувся перенесений матч 4 туру між Динамо та Ворсклою. "Біло-сині" здобули перемогу та вийшли в одноосібні лідери турнірної таблиці. Рух після п'яти зіграних матчів посідає шосту сходинку з 10 очками.

Бейтинговий оператор Favbet вважає Динамо однозначним фаворитом протистояння. Фавбет дає такі коефіцієнти на цей матч:

Перемога Динамо – 1,28;

Нічия – 5,70;

Перемога Руха – 13,50.

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