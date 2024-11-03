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Динамо Київ – Інгулець: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 3 листопада, 11:36
Динамо Київ – Інгулець: де дивитися матч УПЛ
ФК Динамо Київ

Київське Динамо прийматиме Інгулець з Петрового в межах 12 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в неділю, 3 листопада, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Підопічні Олександра Шовковського наразі очолюють турнірну таблицю, маючи однакову кількість очок з Олександрією – по 26. Інгулець розташувався на останньому місці чемпіонату України, заробивши 5 залікових балів за 11 матчів.

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