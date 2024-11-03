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Динамо Київ – Інгулець: онлайн відеотрансляція матчу 12 туру УПЛ

Денис Шаховець — 3 листопада, 12:40
Динамо Київ – Інгулець: онлайн відеотрансляція матчу 12 туру УПЛ
ФК Динамо Київ

У неділю, 3 листопада, відбудеться матч 12-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо прийматиме петровський Інгулець.

Поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток запланований на 18:00.

Дивіться відеотрансляцію, організовану футбольним клубом Динамо, у прямому етері на сайті Чемпіон.

Зазначимо, що Динамо лідирує в чемпіонаті, маючи однакову кількість очок із Олександрією. Інгулець поки посідає останнє місце, не здобувши жодної перемоги.

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