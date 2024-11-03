Динамо Київ – Інгулець: онлайн відеотрансляція матчу 12 туру УПЛ
ФК Динамо Київ
У неділю, 3 листопада, відбудеться матч 12-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо прийматиме петровський Інгулець.
Поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток запланований на 18:00.
Дивіться відеотрансляцію, організовану футбольним клубом Динамо, у прямому етері на сайті Чемпіон.
Зазначимо, що Динамо лідирує в чемпіонаті, маючи однакову кількість очок із Олександрією. Інгулець поки посідає останнє місце, не здобувши жодної перемоги.