Кальярі — Рома: де дивитися матч Серії А
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Рома Артема Довбика завітає в гості до Кальярі у межах першого туру італійської Серії А.
Поєдинок відбудеться в неділю, 18 серпня, на стадіоні "Уніпол-Домус" у місті Кальярі. Початок — о 21:30 за київським часом.
Переглянути матч у прямому етері можна буде на медіасервісі Megogo. Трансляція доступна за наявності підписок Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність.
Нагадаємо, трансфер Артема Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.