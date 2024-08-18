Кальярі — Рома: де дивитися матч Серії А

Рома Артема Довбика завітає в гості до Кальярі у межах першого туру італійської Серії А.

Поєдинок відбудеться в неділю, 18 серпня, на стадіоні "Уніпол-Домус" у місті Кальярі. Початок — о 21:30 за київським часом.

Переглянути матч у прямому етері можна буде на медіасервісі Megogo. Трансляція доступна за наявності підписок Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність.

Нагадаємо, трансфер Артема Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.