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Дженоа — Інтер: де дивитися матч Серії А

Станіслав Лисак — 17 серпня, 08:00
Дженоа — Інтер: де дивитися матч Серії А
Getty Images

Дженоа Руслана Малиновського зустрінеться з Інтером у межах першого туру італійської Серії А.

Поєдинок відбудеться 17 серпня, на "Стадіо Луїджі Ферраріс" у Генуї. Початок — о 19:30 за київським часом.

Переглянути матч у прямому етері можна буде на медіасервісі Megogo. Трансляція доступна за наявності підписок Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність.

Напередодні асист українського півзахисника допоміг "грифонам" вийти в наступний етап Кубку Італії. У минулому сезоні Малиновський зіграв 30 матчів за свій клуб, забив 4 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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