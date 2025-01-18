Галатасарай – Динамо Київ: де дивитися матч Ліги Європи

Динамо Київ завітає в гості до Галатасарая у межах сьомого раунду основного етапу Ліга Європи УЄФА сезону-2024/2025.

Зустріч відбудеться у вівторок, 21 січня, на стадіоні "Алі Самі Єн" в Стамбулі. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за Києвом.

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Після шести ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, забивши всього один гол. Кияни стали першою командою, яка достроково втратила шанси на вихід у плейоф турніру.

Галатасарай продовжує боротьбу за пряму кваліфікацію до 1/8. Нагадаємо, що згідно з оновленим форматом єврокубків до 1/8 фіналу Ліги Європи напряму вийдуть команди, що посядуть місця з 1 по 8, колективи, що будуть на позиціях з 9 по 24 поборються в 1/16 фіналу. Стамбульський клуб наразі розташувався на шостій сходинці турнірної таблиці.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього матчу стане турецька команда з коефіцієнтом 1,24. На нічию дають 6,50, а успіх Динамо оцінюється у 12,50.

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