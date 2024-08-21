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Кривбас — Бетіс: де дивитися матч Ліги конференцій

Станіслав Лисак — 21 серпня, 01:55
Кривбас — Бетіс: де дивитися матч Ліги конференцій

Криворізький Кривбас протистоятиме іспанському Бетісу в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій.

Поєдинок відбудеться у четвер, 22 серпня, на стадіоні "Кошицька футбольна арена" у словацькому Кошице. Початок — о 21:00 за київським часом.

Напередодні криворізький Кривбас передав права на трансляцію своїх поєдинків. Переглянути гру можна на каналі УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Зазначимо, що телевізійні права на показ поєдинків до групового раунду єврокубків належать українським клубам.

Бетіс Кривбас Ліга конференцій

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