Кривбас — Бетіс: де дивитися матч Ліги конференцій

Криворізький Кривбас протистоятиме іспанському Бетісу в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій.

Поєдинок відбудеться у четвер, 22 серпня, на стадіоні "Кошицька футбольна арена" у словацькому Кошице. Початок — о 21:00 за київським часом.

Напередодні криворізький Кривбас передав права на трансляцію своїх поєдинків. Переглянути гру можна на каналі УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Зазначимо, що телевізійні права на показ поєдинків до групового раунду єврокубків належать українським клубам.