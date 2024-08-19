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Динамо Київ — Зальцбург: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 19 серпня, 13:25
Динамо Київ — Зальцбург: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Київське Динамо зіграє проти австрійського Зальцбурга в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться в середу, 21 серпня, на "Арена Люблін" в однойменному польському місті. Початок — о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі 2+2, а також у прямому етері YouTube-каналу Football Hub та "Динамо Київ".

Нагадаємо, що на шляху до вирішальної стадії відбору підопічні Олександра Шовковського в другому кваліфікаційному колі ЛЧ розгромило Партизан за сумою двох матчів з рахунком 9:2, а також здолали Рейнджерс. У першій грі Динамо зіграло внічию 1:1, а на виїзді зуміли в більшості обіграти суперника (2:0).

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