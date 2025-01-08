Боруссія Дортмунд – Баєр: де дивитися матч Бундесліги

Дортмундська Боруссія зустрінеться з чинним чемпіоном Німеччини, леверкузенським Баєром, у межах 16 туру Бундесліги.

Поєдинок запланований на п'ятницю, 10 січня, на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк". Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

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Напередодні поєдинку підопічні Хабі Алонсо мають 32 очки у 15 матчах та відстають від Баварії на 4 залікові пункти.

Боруссія, яка напередодні здобула першу перемогу після трьох нічиїх поспіль, наразі знаходиться на п'ятому місці в турнірній таблиці. Відставання від лідера чемпіонату складає 11 очок.