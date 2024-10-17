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Баварія – Штутгарт: де дивитися матч Бундесліги

Станіслав Лисак — 17 жовтня, 16:29
Баварія – Штутгарт: де дивитися матч Бундесліги
ФК Баварія

Мюнхенська Баварія зіграє зі Штутгартом в межах 7 туру німецької Бундесліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в суботу, 19 жовтня, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Початок гри – о 19:30 за київським часом.

Дивитися трансляцію можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Після шести матчів чемпіонату Німеччини підопічні Венсана Компані очолюють турнірну таблицю, маючи однакову кількість очок з РБ Лейпцигом – 14. Штутгарт наразі знаходиться на восьмій сходинці, заробивши 9 залікових пунктів.

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