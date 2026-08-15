Українська бригада арбітрів розсудить матч плейоф кваліфікації Ліги Європи

На першому матчі плейоф Ліги Європи-2026/2027 М'єльбю (Швеція) — Зальцбург (Австрія) працюватимуть українські арбітри.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Головним рефері зустрічі, що відбудеться 20 серпня, буде Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш.

Четвертий суддя — Дмитро Панчишин. За роботу системи VAR відповідатимуть Денис Шурман та нідерландець Клей Руперті.

Нагадаємо, 13 серпня Динамо в матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій на виїзді програло Карабаху з рахунком 0:2 та припинило боротьбу в єврокубках поточного сезону.