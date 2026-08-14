Лех розгромно здолав Клаксвік у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи

Познанський Лех здобув розгромну перемогу над фарерським Клаксвіком у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2026/27.

Зустріч завершилася із рахунком 5:0.

Зауважимо, що цей поєдинок мав відбутися 13 серпня, проте через туман на Фарерських островах його було відкладено.

Рахунок відкрив Сайядманеш, проте більше ніхто в першому таймі не забивав. Утім, вже у другій половині зустрічі підопічні Нільса Фредріксена влаштували гольову феєрію, щоправда, усі чотири м'ячі полетіли у ворота фарерської команди.

Ліга Європи-2026/27

3-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

14 серпня

Клаксвік (Фарерські острови) – Лех Познань (Польща) 0:5 (0:1)Перший матч – 0:1

Голи: 0:1 – 20 Сайядманеш, 0:2 – 50 Родрігес, 0:3 – 75 Козубаль, 0:4 – 89 Хаканс, 0:5 – 90+2 Валємарк.

Таким чином, Лех зустрінеться на наступній стадії змагань зі швейцарським Туном.

Нагадаємо, що у відбірковому етапі Ліги Європи Бенфіка з Судаковим уникла поразки від Хартс, Андерлехт з голом Сікана переграв ПАОК.