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Олександрія – Кривбас: де дивитися матч 23 туру УПЛ

Микола Дендак — 3 квітня 2025, 17:32
Олександрія – Кривбас: де дивитися матч 23 туру УПЛ
ФК Олександрія

Олександрія прийматиме криворізький Кривбас у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 6 квітня, на стадіоні "Ніка" в Олександрії. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Участь у матчі не зможуть взяти нападник криворіжців Єгор Твердохліб через перебір карток та захисник Володимир Якимець (травма). Також під питанням участь нападника "містян" Артема Шулянського.

Олександрія бореться за перемогу в УПЛ. Наразі команда йде на другому місці, маючи 50 очок в активі, до першого Динамо 4 бали. У попередньому турі Олександрія розібралася з Лівим берегом.

Кривбас також бореться за зону єврокубків. Наразі в підопічних Юрія Вернидуба 35 балів та дві гри в запасі. Команда йде п'ятою, поступаючись четвертому Поліссю на 2 пункти. Минулого туру Кривбас здолав Ворсклу.

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