Олександрія – Карпати: де дивитися матч 8-го туру УПЛ

Олександрія прийматиме львівські Карпати в матчі восьмого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в суботу, 4 жовтня. Зустріч відбудеться на стадіоні "Ніка" в Олександрії.

Гра розпочнеться о 13:00. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 7 турів Карпати розташувалися в середині турнірної таблиці – на 10 місці з 8 заліковими балами. У попередньому матчі чемпіонату України львів'яни в шаленому матчі зіграли внічию з Динамо.

Віцечемпіон УПЛ, Олександрія, після 7 матчів заробила 7 очок та знаходиться на 13 позиції. "Містяни" мінімально здолали СК Полтаву у попередньому турі.