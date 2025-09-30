Монако – Манчестер Сіті: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Монако прийме Манчестер Сіті у рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться у середу, 1 жовтня, на стадіоні "Stade Louis II" у Монако.

Початок гри – о 22:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підписками Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність та MEGOPACK XL.

Після першого туру Манчестер Сіті має три очки завдяки перемозі над Наполі 2:0 на своєму полі. У складі "містян" забитими мʼячами відзначилися Ерлінг Голанд та Жеремі Доку.

Монако ж залишився без очок після виїзної поразки від Брюгге 1:4, де команда пропустила тричі у першому таймі та не змогла нав’язати супернику свою гру. Єдиним мʼячем у складі "монегасків" відзначився 22-річний Ансу Фаті.

Раніше Родрі та Раян Шеркі повернулися до тренувань у складі Манчестер Сіті.