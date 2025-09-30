Манчестер Сіті отримає підсилення: Родрі та Шеркі повернулися до тренувань

Манчестер Сіті отримав важливе підсилення, адже до тренувань першої команди повернулися Родрі та Раян Шеркі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Для Пепа Гвардіоли це позитивна новина після серії кадрових проблем.

Іспанський півзахисник пропустив переможний матч проти Бернлі (3:1) через дискомфорт у коліні. Минулого сезону футболіст майже не грав через жахливу травму хрестоподібних звʼязок коліна, однак повернувся на початку поточного сезону.

Француз Раян Шеркі, який влітку перейшов із Ліона за 34 млн фунтів, не виходив на поле ще з серпневої поразки від Тоттенгема. Попри це він встиг відзначитися голом у дебютному матчі за Сіті.

Також досі в лазареті "містян" перебувають Аїт-Нурі, Мармуш та Хусанов, а вже завтра Манчестер Сіті зіграє проти Монако у рамках другого туру Ліги чемпіонів.

Раніше Манчестер Сіті почав перемовини зі Стоунзом щодо нового контракту.