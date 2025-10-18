Кудрівка – Металіст 1925: де дивитися матч 9-го туру УПЛ

Харківський Металіст 1925 зіграє з Кудрівкою у матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в понеділок, 20 жовтня, на стадіоні "Оболонь Арена" в Києві.

Гра розпочнеться о 18:00. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 8 турів Металіст 1925 йде серед лідерів турнірної таблиці: у команди 15 очок та 5 місце. Кудрівка ж посідає 11 сходинку. У попередньому турі Металіст 1925 зіграв унічию з Динамо, а Кудрівка програла Кривбасу.