Микола Дендак — 30 вересня 2025, 12:55
Колос – Рух: де дивитися стартовий матч 8-го туру УПЛ
ФК Рух

Львівський Рух зіграє з Колосом у стартовому матчі восьмого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 3 жовтня. Зустріч відбудеться на стадіоні Колоса в Ковалівці.

Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 7 турів Колос перебуває у верхній частині турнірної таблиці. У команди Руслана Костишина 14 очок та 4-те місце, стільки ж балів у третього Металіста 1925, який у попередньому турі переміг Колос.

Рух навпаки, перебуває в боротьбі за виживання. Команда має лише три бали в активі та йде на останній сходинці. Рух програє вже 6 матчів поспіль в УПЛ, тиждень тому клуб програв Шахтарю 0:4.

Колос

