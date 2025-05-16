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Колос – Карпати: де дивитися матч 29 туру УПЛ

Станіслав Лисак — 16 травня 2025, 09:01
Колос – Карпати: де дивитися матч 29 туру УПЛ
ФК Карпати Львів

Львівські Карпати завітають в гості до Колоса у матчі 29 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться в суботу, 17 травня, на стадіоні "Колос" у Ковалівці. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ1 – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Карпати продовжують боротьбу за останнє єврокубкове місце. Наразі львів'яни очолюють цю гонку, випереджаючи Полісся на два очки та Кривбас на три.

Колос уже немає жодної турнірної мотивації. Команда з Ковалівки розташувалася на 10 місці в чемпіонаті України та не може опуститися до зони стикових матчів.

Карпати Колос Чемпіонат України, УПЛ

Карпати

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