Карпати – Кривбас: де дивитися матч 12-го туру УПЛ

У суботу, 8 листопада 2025 року, відбудеться матч 12-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому львівські Карпати прийматимуть криворізький Кривбас. Матч пройде на стадіоні "Україна" у Львові та розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Трансляція доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо.

Крім того, матч буде доступний через супутникове телебачення VIASTA та деяких операторів аналогового мовлення.

Для глядачів за кордоном поєдинок транслюватимуть міжнародні OTT-платформи:

OneFootball – у всьому світі;

PANDA Interactive – у США, Великій Британії та Канаді;

GoNet – у Чехії та країнах ЄС;

Setanta Sports – у Грузії;

LaLiga+ – в Іспанії.

Нагадаємо, після 11 турів Кривбас поділяє 2-5 місця, маючи в активі 20 очок. За додатковими показниками команда 5-та. Карпати ж йдуть 9-ми, набравши 15 балів. У попередньому турі Кривбас не зумів перемогти Полтаву, а Карпати обіграли ЛНЗ.