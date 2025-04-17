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Інгулець – ЛНЗ Черкаси: де дивитися матч 25 туру УПЛ

Станіслав Лисак — 17 квітня 2025, 23:43
Інгулець – ЛНЗ Черкаси: де дивитися матч 25 туру УПЛ
ФК ЛНЗ

Інгулець з Петрового прийме черкаське ЛНЗ у матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 20 квітня, на стадіоні "Ніка" в Оолександрії. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Інгулець залишається аутсайдером чемпіонату, набравши 16 очок у 23 турах. ЛНЗ своєю чергою попри три поспіль поразки в чемпіонаті наразі розташувався на 10 позиції в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Лівий Берег із зони перехідних матчів на 3 очки.

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